De la faillite à Lewandowski : comment le FC Barcelone a renfloué sa trésorerie ?

L'attaquant polonais Robert Lewandowski inscrit un but pour le Bayern Munich face à Barcelone en Ligue des champions, le 14 septembre 2021 au Camp Nou LLUIS GENE AFP/Archives

4 mn

Barcelone (AFP) – Etalement de paiement, vente d'actifs, contrat avec Spotify... Endetté à hauteur d'1,35 milliard d'euros il y a un an, le FC Barcelone a renversé la situation et est devenu l'un des acteurs les plus en vue du mercato estival, en recrutant notamment Raphinha et Robert Lewandowski.