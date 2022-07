Mondiaux d'athlétisme: trio de jamaïcaines sur 100 m et hurdlers américains, les temps forts attendus du 3e jour

La championne olympique du 100 m, la Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah (c) pose, entourée de Shelly-Ann Fraser-Pryce (2e) et Shericka Jackson (3e), aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, le 31 juillet 2021 au Stade Olympique

Eugene (Etats-Unis) (AFP) – Les sprinteuses jamaïcaines sur 100 m, les hurdlers américains sur 110 m haies, et l'incontournable Ryan Crouser au lancer du poids sont attendus pour animer la troisième journée des Championnats du monde d'athlétisme à Eugene (Oregon) dimanche.

Publicité Lire la suite

. Explication entre Jamaïcaines sur 100 m

Bataille au sommet entre sprinteuses jamaïcaines attendue, avec Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson. La première a réalisé le doublé 100 m-200 m lors des deux dernières éditions des JO, à Rio et Tokyo, mais n'a jamais été sacrée championne du monde en individuel. La deuxième est elle championne du monde sortante de la course reine. Et la troisième descend avec réussite du 400 m au sprint court, au point de débarquer à Eugene dans la peau de la deuxième meilleure performeuse de la saison en 10 sec 77. Derrière Fraser-Price (10.67) et devant Thompson-Herah (10.79).

La Jamaïcaine Elaine Thompson-Herah célèbre sa victoire en finale du 100 m devant ses compatriotes Shelly-Ann Fraser-Pryce (3e g) et Shericka Jackson (g), aux Jeux olympiques de Tokyo 2020, le 31 juillet 2021 au Stade Olympique Jewel SAMAD AFP/Archives

Attraction fantasque et exubérante, l'Américaine Sha'Carri Richardson n'est elle pas au rendez-vous : elle n'a pas passé le cut des sélections américaines fin juin.

. Allen en chef de meute sur 110 m haies ?

Voilà un des records du monde susceptibles de tomber sur la piste de l'Oregon, sous l'assaut des hurdlers américains.

Devon Allen, meilleur performeur de la saison et qui basculera vers le football américain après ces Mondiaux, s'en est approché à quatre centièmes seulement mi-juin à New York (12.84 contre 12.80).

L'Américain Devon Allen, lors de la finale du 110 m haies aux sélections américaines, le 26 juin 2022 à Eugene (Oregon) Sean M. Haffey GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Mais ses trois compatriotes qui le suivent aux bilans mondiaux, le champion du monde sortant et médaillé d'argent olympique à Tokyo l'été dernier, Grant Holloway, en tête, n'ont pas dit leur dernier mot. Ni le champion olympique en titre, le Jamaïcain Hansle Parchment.

Et si les Français tiraient leur épingle du jeu dans cette épreuve qui leur réussit historiquement ? Deux profils y postulent : le trentenaire revenu de tout Pascal Martinot-Lagarde et la pépite à la progression vertigineuse Sasha Zhoya.

La joie du Français Sasha Zhoya, vainqueur de la finale du 110 m haies aux Championnats de France, le 25 juin 2022 à Caen Sameer Al-DOUMY AFP/Archives

. Crouser comme à la maison

La menace sur le record du monde est plus précise encore au lancer du poids tant Ryan Crouser, natif de Portland, à environ deux heures de route de Eugene, est à son aise dans le Hayward Field.

C'est précisément dans ce stade qu'il s'était emparé du record du monde en juin 2021 au cours des sélections olympiques, avec un jet à 23,37 m. Là encore que le double champion olympique en titre s'en est rapproché à 25 cm à la fin du mois dernier (23,12 m), de nouveau lors des "trials" américains.

L'Américain Ryan Crouser, lors des qualifications du poids aux Championnats du monde d'athlétisme, le 15 juillet 2022 à Eugene (Oregon) Christian Petersen GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

Lors des qualifications vendredi, Crouser (29 ans) a annoncé la couleur en repoussant la concurrence à plus de 80 cm.

© 2022 AFP