Mondiaux d'athlétisme: les temps forts attendus du 4e jour

Eugene (Etats-Unis) (AFP) – La Vénézuélienne Yulimar Rojas au triple saut, les sauteurs en hauteur ou la bataille du 3.000 m steeple sont les temps forts attendus du 4e jour des Championnats du monde d'athlétisme lundi à Eugene (Oregon).

Rojas vers un triplé au triple

Yulimar Rojas (26 ans) ne partage pas au triple saut: depuis six ans, la Vénézuélienne a été sacrée championne olympique (2021), double championne du monde en plein air (2017 et 2019) et triple championne du monde en salle (2016, 2018 et 2022). Et la détentrice du record du monde de la spécialité (15,74 m) ne compte pas s'arrêter là.

"Je n'ai quasiment pas concouru cette année, mais je sais comment je suis, je me sens en grande forme physique, affirme la Sud-Américaine. J'attends le jour J pour donner le meilleur."

Mais son ambition de doubler triple saut et longueur à Eugene ne prendra pas forme. En cause ? Des chaussures non conformes à la réglementation utilisées lors du concours à Guadalajara où on pensait qu'elle s'était qualifiée pour le simple bond.

"Ce n'est pas que je ne voulais pas respecter les règles mais les chaussures de longueur me font mal aux pieds, au (niveau du) tendon d'Achille. (...) Je connaissais les règles, mais si je les suivais, je risquais de ressentir cette gêne, alors je me suis préservée physiquement. J'espérais qu'on fasse une exception", a expliqué Rojas en amont de la compétition américaine.

Retrouvailles à la hauteur

Il y a un an, Mutaz Essa Barshim et Gianmarco Tamberi ont partagé l'or olympique du saut en hauteur à Tokyo.

Les revoilà ensemble en finale mondiale sur le sautoir du Hayward Field lundi. Mais depuis leur soirée japonaise dorée, leurs trajectoires se sont éloignées. Le Qatari, double tenant du titre mondial, est encore dans la course, tandis que l'Italien se heurte à des difficultés, avec son père entraîneur en particulier, dont il s'est séparé dans un premier temps, avant de travailler de nouveau avec lui pour les Mondiaux à la demande de la fédération italienne. Ce n'est pas sa qualification pour la finale obtenue sur le fil, avec deux barres à 2,25 m et 2,28 m passées au dernier essai, qui l'aura rassuré.

3.000 m steeple: Girma à l'assaut d'El Bakkali

Vice-champion du monde et vice-champion olympique en titre, l'Ethiopien Lamecha Girma a mis le feu au 3.000 m steeple cette saison, avec trois chronos en moins de 8 minutes en 10 jours, entre fin mai et début juin, un enchainement historique.

Il doit trouver le moyen de se débarrasser du champion olympique marocain Soufiane El Bakkali et de son finish dévastateur, capable également de tenir un rythme soutenu puisqu'il a signé la meilleure performance de la saison à Rabat début juin (7:58.28).

Le talentueux mais imprévisible Mehdi Belhadj cherchera lui à tenir le choc pour sa première grande finale internationale à 27 ans.

