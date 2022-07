Foot: les géants européens reprennent leur "rêve américain" après le covid

L'attaquant de Barcelone Raphinha célèbre un but qu'il vient d'inscrire contre l'Inter Miami, à Fort Lauderdale (Floride), le 19 juillet 2022. CHANDAN KHANNA AFP

Los Angeles (AFP) – A l'image du FC Barcelone et du Real Madrid qui s'affrontent samedi à Las Vegas, les géants du foot européen ont reposé cet été le pied aux Etats-Unis après deux ans d'absence forcée à cause du Covid-19 et des restrictions sanitaires.