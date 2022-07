Tennis: Alcaraz s'en sort et rejoint Musetti en finale à Hambourg

Paris (AFP) – L'Espagnol Carlos Alcaraz, N°6 mondial, a battu le Slovaque Alex Molcan 7-6 (7/2), 6-1 samedi en demi-finale du tournoi ATP 500 de Hambourg pour rejoindre Lorenzo Musetti en finale.

L'Italien, 62e mondial, s'est qualifié en s'imposant un peu plus tôt dans la journée devant l'Argentin Francisco Cerundolo (30e), 6-3, 7-6 (7/3).

Il s'agit de la première finale de la carrière du joueur de 20 ans qui a dominé son adversaire du jour en 1h54.

Pour Alcaraz, ce sera la 6e finale, la cinquième en 2022 après notamment Madrid et Miami en Masters 1000. Jusqu'ici, il n'en a perdu aucune et compte bien ajouter un sixième titre en simple à son palmarès, à 19 ans.

"Il (Musetti) a joué de grands matches avant la finale. (Je l'ai fait) aussi donc je suis très confiant pour la finale et j'espère réussir le six sur six", a annoncé l'Espagnol, qui deviendra lundi le plus jeune joueur à se hisser dans le Top 5 du classement ATP depuis Rafael Nadal.

Le protégé de Juan Carlos Ferrero a dû batailler dans le premier set face au 48e mondial, avant de s'imposer au tie break puis de dérouler dans la deuxième manche.

Au final, il lui a fallu 1h33 pour écarter Molcan.

Son adversaire de dimanche a lui battu Cerundolo en 1h54 et ce succès lui assurera déjà de grimper dans le Top 50 ATP lundi.

"C'est une surprise pour moi car je ne jouais pas mon meilleur tennis la semaine dernière (à Bastad), donc je ne m'attendais pas à être en finale ici", a révélé Lorenzo Musetti.

Au terme d'un tie-break disputé, l'Italien a finalement profité de sa deuxième balle de match pour faire craquer Cerundolo.

L'Italien Lorenzo Musetti, lors de son match du 1er tour face au Grec Stefanos Tsitsipas, au tournoi de Roland-Garros, le 24 mai 2022 Christophe ARCHAMBAULT AFP/Archives

Il avait auparavant tenté un service à la cuillère lors de sa première balle de match, et alors qu'il menait 5-4. Un geste osé mais manqué qui a, heureusement pour lui, été sans conséquence.

