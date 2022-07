Ligue des nations de volley: troisième titre pour la France victorieuse des Etats-Unis

Bologne (Italie) (AFP) – L'équipe de France masculine de volley, championne olympique, a remporté la Ligue des nations pour la troisième fois en battant en finale les États-Unis 3 sets à 2 (25-16, 25-19, 15-25, 21-25, 15-10) dimanche à Bologne.

Déjà vainqueurs de la Ligue mondiale (ancêtre de la Ligue des nations) en 2015 et 2017, les Bleus viseront désormais le titre mondial, le seul qui leur manque, dans un mois en Pologne et en Slovénie (26 août-11 septembre). Impériaux lors des deux premières manches face aux Américains, Earvin Ngapeth et ses coéquipiers ont ensuite souffert en concédant leurs premiers sets dans cette phase finale.

