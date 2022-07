Le PSG termine sa tournée au Japon en beauté

Osaka (Japon) (AFP) – Le PSG a bouclé en beauté sa tournée de pré-saison au Japon par une troisième victoire en trois matches, ne faisant qu'une bouchée de Gamba Osaka, écrasé 6-2, avec un duo Neymar-Messi en très grande forme.

Après ses succès contre Kawasaki Frontale (2-1) et Urawa Red Diamonds (3-0), le champion de France a de nouveau étalé sa supériorité face au 16e et premier non-relégable de la J-League et va regagner la capitale avec un moral au beau fixe.

Place désormais aux choses sérieuses pour les Parisiens qui ont un premier gros rendez-vous dès dimanche contre Nantes lors du Trophée des champions à Tel Aviv. Dans l'optique de cette rencontre, Christophe Galtier avait d'ailleurs décidé d'aligner d'entrée un onze qui sera sans doute celui qui affrontera les Canaris en Israël.

c'est Pablo Sarabia qui a accompagné Messi et Neymar en attaque et c'est justement l'international espagnol qui a ouvert le score (28e), bientôt suivi par Neymar (32e sur penalty), Nuno Mendes (37e) et Lionel Messi (39e). Le N.10 brésilien s'est ensuite offert un doublé sur un service millimétré de son compère argentin (59e).

Suspendu pour le Trophée des champions, Kylian Mbappé, entré pour la dernière demi-heure, a inscrit un penalty (86e).

Une addition salée mais logique au vu de l'écart de niveau abyssal entre les deux formations.

Nantes sera assurément d'un tout autre acabit et attend les Parisiens de pied ferme. Mais pour Galtier et ses hommes, l'essentiel était de parfaire les gammes et tester une animation offensive sans Mbappé et donc sans avant-centre attitré.

Contrairement aux deux premières parties au Japon, l'entraîneur du PSG a ainsi reconduit les mêmes joueurs après la pause, histoire de continuer à évaluer les automatismes de ses troupes. Un calvaire pour Gamba Osaka mais un bonheur pour les 38.000 spectateurs du Panasonic Stadium, venus tout autant supporter leur équipe qu'admirer les vedettes parisiennes.

Le Brésilien Neymar bat de près le gardien de Gamba Osaka Masaaki Higashiguchilors du large succès du PSG à Osaka, le 25 juillet 2022 Kazuhiro NOGI AFP

L'entrée en jeu de Mbappé (61e) n'a fait qu'empirer la situation.

Seule ombre au tableau, qui ne ravira pas Galtier: les deux buts concédés par Gianluigi Donnarumma (Keisuke Kurokawa 34e et Hiroto Yamami 70e). Comme lors des deux premières rencontres, la défense à trois, qui a les faveurs de l'ex-entraîneur de Nice, n'est pas encore totalement au point et ne dégage pas toujours une grande sérénité.

Il faudra attendre le Trophée des champions et surtout les premières joutes en Ligue 1, dès le 6 août à Clermont, pour juger de la gravité du problème. Mais les errances de l'arrière-garde parisienne ne peuvent qu'inciter la direction sportive et le conseiller football Luis Campos à hâter le recrutement dans ce secteur.

© 2022 AFP