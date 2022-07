Amical: avant la Supercoupe, le Real Madrid se rassure contre la Juve

Los Angeles (AFP) – A dix jours de la Supercoupe d'Europe, le Real Madrid a surclassé la Juventus Turin 2 à 0 samedi à Pasadena, en Californie, devant plus de 93.000 personnes, grâce notamment à un but de Karim Benzema.

L'international français, l'un des favoris pour le trophée du Ballon d'Or, a ouvert le score sur un penalty à la 19e minute, avant que Marco Asensio ne scelle le succès des vainqueurs de la dernière Ligue des champions à la 69e.

"La pré-saison a été satisfaisante. Nous avons bien travaillé", s'est félicité l'entraîneur madrilène, Carlo Ancelotti, après la rencontre.

Le Real Madrid a donc idéalement préparé la Supercoupe d'Europe, un match opposant le lauréat de la C1 au vainqueur de la Ligue Europa, qui se déroulera le 10 août à Helsinki, contre le club allemand de Francfort.

"C'est une équipe très difficile à manoeuvrer, avec des qualités de vitesse. Ils ont plus de minutes que nous dans les jambes", a prévenu Ancelotti, 63 ans.

Disputée dans le mythique stade Rose Bowl, la rencontre a attiré 93.702 spectateurs, soit la plus grande affluence enregistrée dans une enceinte américaine depuis 2018.

Le stade, qui fêtera son centenaire en octobre, est l'un des plus emblématiques des États-Unis et a accueilli la finale de la Coupe du monde 1994, au terme de laquelle le Brésil a battu l'Italie aux tirs au but.

Le club espagnol aux 14 trophées en Ligue des champions s'est rassuré après deux performances ternes, d'abord une défaite 1-0 contre le FC Barcelone à Las Vegas, lors d'un "clasico" délocalisé, puis un match nul contre les Mexicains de Club America (2-2).

La Juventus, sans l'international français Paul Pogba, arrivé à Turin cet été mais touché au genou droit, n'a pas confirmé son succès obtenu devant le Club America (2-0) et son bon match nul contre le Barça (2-2).

"Nous avons affronté l'équipe la plus forte d'Europe. Cela reste un bon match. Je suis satisfait de l'effort fourni par les joueurs. Mais nous pouvons encore progresser", a résumé le coach de la Juve, Massimiliano Allegri.

Les Bianconeri reprennent le championnat italien le 15 août, avec la réception de Sassuolo.

