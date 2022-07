Amical: le Barça trop fort pour les New York Red Bulls grâce à Dembélé et Depay

L'attaquant français Ousmane Dembélé (c) est félicité par ses coéquipiers, après avoir ouvert le score pour Barcelone face aux New York Red Bulls, le 30 juillet 2022 à Harrison (New Jersey), lors du dernier match de la tournée américaine du club Kena Betancur AFP

New York (AFP) – Le FC Barcelone a conclu sa tournée américaine par une victoire 2-0 contre les New York Red Bulls grâce à des buts d'Ousmane Dembélé et Memphis Depay, samedi à la Red Bull Arena de Harrison (New Jersey).