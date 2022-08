FC Barcelone: "j'arrive avec de l'ambition", affirme Koundé lors de sa présentation

Le Français Jules Koundé à Barcelone le 1er août 2022 Pau BARRENA AFP

2 mn

Barcelone (AFP) – "On ira le plus haut possible", a affirmé Jules Koundé, défenseur central international français qui arrive au sein du club blaugrana "avec de l'ambition", lors de sa présentation lundi comme nouveau joueur du FC Barcelone.