Pluie d'hommages pour Bill Russell, basketteur mythique et militant des droits civiques

Bill Russell lors d'un match de basket-ball à Mandalay Bay à Las Vegas, le 21 juillet 2019 Ethan Miller Getty/AFP/Archives

Washington (AFP) – Il était pour sa famille "le gagnant le plus prolifique de l'histoire du sport américain" et pour l'ancien président Barack Obama "un géant": Bill Russell, sacré onze fois champion NBA avec les Celtics et défenseur des droits civiques, est décédé dimanche.