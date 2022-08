F1: Oscar Piastri remplacera Fernando Alonso chez Alpine en 2023

Paris (AFP) – L'Australien Oscar Piastri remplacera Fernando Alonso chez Alpine en 2023 aux côtés d'Esteban Ocon, a annoncé mardi l'écurie française dans un communiqué.

"Conformément aux engagements de l'équipe envers l'Australien, Oscar sera promu pilote de course et prendra le volant de Fernando Alonso dès l'an prochain", a détaillé Alpine dans un communiqué.

Âgé de 21 ans, Piastri avait été nommé pilote de réserve chez Alpine début 2022 et apparaissait comme le successeur désigné d'Alonso, qui avait annoncé lundi qu'il allait rejoindre Aston Martin la saison prochaine.

Piastri a fait ses gammes au sein de l'écurie française, rejoignant l'académie d'Alpine en 2019 dans la foulée de son titre à la Formule Renault Eurocup. L'Australien a remporté le championnat de Formule 3 la saison d'après, puis le championnat de Formule 2 en 2021, avant de devenir pilote de réserve de l'écurie française début 2022.

Le patron d'Alpine Otmar Szafnauer a assuré que Piastri était "plus que prêt à passer en Formule 1". "Oscar est un talent brillant et rare. Nous sommes fiers de l'avoir couvé et soutenu tout au long de son parcours dans des formules de promotion extrêmement relevées", a-t-il déclaré.

Avec Esteban Ocon, présent au sein de l'écurie française depuis 2020, lorsqu'elle s'appelait encore Renault, Piastri formera le tandem d'Alpine, actuellement 4e au classement des constructeurs.

"Ensemble, nous pensons que ce duo nous offrira la continuité dont nous avons besoin pour atteindre notre objectif à long terme de nous battre pour des victoires et des titres", a indiqué Szafnauer.

La promotion de Piastri au sein d'Alpine confirme aussi un basculement générationnelle pour l'écurie française, puisque l'Australien récupérera le volant d'Alonso qui, à 41 ans, a presque deux fois son âge.

Revenu en Formule 1 l'an dernier, Alonso avait terminé à une modeste dixième place la saison dernière, devant Esteban Ocon (8e). Cette saison, "Nando" occupe également la dixième place provisoire du Championnat du monde.

© 2022 AFP