Tour de Pologne: Bauhaus vainqueur de la 5e étape, Higuita reste leader

Rzeszów (Pologne) (AFP) – L'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain) s'est imposé au sprint mercredi lors de la cinquième étape du Tour de Pologne, longue de 178,1 km entre Lancut et Rzeszów (sud-est), à l'issue de laquelle le Colombien Sergio Higuita (Bora)est toujours leader.

Deuxième de la première étape courue samedi, Bauhaus (28 ans) a devancé le Français Arnaud Démare (Groupama) et son compatriote Nikias Arndt (DSM).

Comme la veille, une chute s'est produite en fin de course. À 900 m de l'arrivée, le peloton s'est fait surprendre dans un virage serré, laissant seulement à une dizaine de coureurs la possibilité d'en découdre dans l'emballage final.

Dès le départ de cette étape vallonnée, une échappée de six, puis huit coureurs s'est formée. Ils ont été repris à trois kilomètres de l'arrivée sous l'impulsion de la formation Ineos de l'Équatorien Richard Carapaz, deuxième du dernier Giro.

Mais après la chute dans le dernier kilomètre, c'est finalement Bahrain qui a tiré son épingle du jeu avec Bauhaus, déjà vainqueur d'une étape l'an passé sur cette épreuve.

Un contre-la-montre de 11,8 km est au menu de la sixième et avant-dernière étape jeudi. Higuita ne possède que quatre secondes d'avance au classement général sur l'Espagnol Pello Bilbao (Bahrain) et six sur le Belge Quinten Hermans (Intermarché).

