Foot/L1: le PSG lance sa saison par une démonstration à Clermont (5-0)

Clermont-Ferrand (AFP) – Le Paris SG, champion de France en titre déjà porté par Neymar et Lionel Messi, a démarré sa saison par un large succès àLe défenseur du PSG Achraf Hakimi marque le 2e but face à Clermont, lors de la 1ère journée de Ligue 1, le 6 août 2022 au Stade Gabriel-Montpied Clermont (5-0), samedi lors de la première journée de Ligue 1.

Publicité Lire la suite

Sans Kylian Mbappé, touché aux adducteurs, Paris a aisément dominé son sujet, avec trois passes décisives et un but du Brésilien (9e), des réalisations d'Achraf Hakimi (26e) et Marquinhos (38e), ainsi qu'un doublé de Lionel Messi (80e, 86e), auteur notamment d'un fantastique retourné.

© 2022 AFP