L1: Sotoca offre la victoire à Lens face à Brest avec un triplé

La joie de l'attaquant lensois Florian Sotoca, après avoir marqué à domicile, le premier de ses trois buts contre Brest, lors de la 1ère journée de Ligue 1, le 7 août 2022 au Stade Bollaert-Delelis Villeneuve-d'Ascq FRANCOIS LO PRESTI AFP

1 mn

Lens (AFP) – Lens et Florian Sotoca n'ont pas manqué leurs retrouvailles avec la L1 à Bollaert: l'attaquant a en effet inscrit un triplé qui a permis aux sang et or de l'emporter (3-2) face aux Bretons, dimanche lors de la 1re journée.