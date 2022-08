Cyclisme: derniers réglages sur le Tour de l'Ain avant la Vuelta pour Alaphilippe

Bourg-en-Bresse (AFP) – Le double champion du monde Julian Alaphilippe, absent du Tour de France après une première partie de saison compliquée, s'élance mardi dans la 34e édition du Tour de l'Ain cycliste avec l'étiquette de favori et le souci de peaufiner sa préparation en vue de la Vuelta.

Non sélectionné pour la Grande Boucle par son équipe Quick-Step après avoir été gravement blessé dans une chute sur la classique belge Liège-Bastogne-Liège en avril dernier, Alaphilippe (30 ans) a reporté ses ambitions de fin de saison sur le Tour d'Espagne (19 août-11 septembre) avant les Mondiaux en septembre en Australie et le Tour de Lombardie (8 octobre).

Le puncheur français entretient une relation particulière avec le Tour de l'Ain, où il a ouvert son palmarès professionnel lors de l'édition 2014 en gagnant une étape à Arbent.

Le Normand Guillaume Martin (Cofidis), 14e du Giro et qui, testé positif au Covid, a dû abandonner sur le Tour de France, sera lui aussi un concurrent sérieux pour succéder au palmarès à l'Australien Michael Storer, qui avait survolé la course en 2021 mais ne sera pas au départ mardi.

Le profil du Tour de l'Ain, traditionnellement propice à des coureurs complets dotés de qualités de grimpeur, pourrait aussi convenir au Néo-Zélandais George Benett (UAE) et aux Français Clément Venturini (AG2R) et Julien Bernard (Trek Segafredo).

L'épreuve (du 9 au 11 août) comprend trois étapes, une de plaine entre Châtillon-sur-Chalaronne et Val Revermont et deux autres de moyenne montagne, d'abord entre Saint-Vulbas et Lagnieu avec deux fois l'ascension (par les deux versants) du col de Portes (1ère cat.), puis entre le Plateau d'Hauteville et la station de ski de Lélex-Monts-Jura, avec le col de Menthières (1ère cat.) à franchir à deux reprises.

Le programme

1ère étape (mardi): Châtillon-sur-Chalaronne - Val-Revermont (150,9 km)

2e étape (mercredi): Saint-Vulbas - Lagnieu (142,5 km)

3e étape (jeudi): Plateau d'Hauteville - Lélex-Mont-Jura (128,9 km)

Les dix derniers vainqueurs

2021 Michael Storer

2020 Primoz Roglic

2019 Thibaut Pinot

2018 Arthur Vichot

2017 Thibaut Pinot

2016 Sam Oomen

2015 Alexandre Geniez

2014 Bert-Jan Lindeman

2013 Romain Bardet

2012 Andrew Talansky

