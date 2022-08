PSG: la blessure de Mbappé aux adducteurs a "complétement disparu", annonce Galtier

Paris (AFP) – L'attaquant du PSG Kylian Mbappé, forfait pour la 1re journée de Ligue 1, "est en forme" et ne ressent plus de gêne aux adducteurs à deux jours de la réception de Montpellier au Parc des Princes, a annoncé jeudi l'entraîneur Christophe Galtier.

Le champion du monde, qui a manqué les deux premiers rendez-vous de la saison, le Trophée des champions pour cause de suspension (4-0 contre Nantes) et le déplacement à Clermont en ouverture du championnat sur blessure (5-0), a repris l'entraînement cette semaine et devrait effectuer son retour samedi.

"Il n'a pas beaucoup de minutes dans les jambes mais il est en forme. Sa petite gêne de veille de match à Clermont a complétement disparu et il est revenu très dynamique cette semaine. Je n'ai aucune crainte sur le fait que Kylian soit rapidement dans le rythme", a indiqué Galtier en conférence de presse.

Le technicien parisien a également expliqué qu'il n'avait aucune appréhension au sujet de l'intégration de Mbappé au sein du secteur offensif alors que Neymar et Lionel Messi ont particulièrement brillé en son absence.

"Il n'y a aucune difficulté à intégrer Kylian Mbappé. Vous vous rendez compte du privilège de pouvoir compter sur Kylian dan ce trio offensif. J'ai beaucoup travaillé sur les associations durant la semaine et j'ai aussi beaucoup regardé ce qui s'est fait la saison dernière dans différents schémas et animations offensives", a-t-il déclaré.

