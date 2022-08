Euro d'aviron: avec l'argent Bové et Tarantola rêvent plus grand

Luis ACOSTA AFP/Archives

Munich (Allemagne) (AFP) – Rapprochées, médiatisées et sponsorisées, Claire Bové et Laura Tarantola ont changé de dimension depuis leur médaille en aviron au Japon. Les rameuses vice-championnes olympiques croient "plus que jamais" à la possibilité d'un titre européen à Munich dimanche.