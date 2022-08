Euro d'athlétisme: "Mon objectif réel, atteignable, c'est 2e", admet Lavillenie

Munich (Allemagne) (AFP) – Le vétéran Renaud Lavillenie, parmi les favoris pour le podium du saut à la perche de l'Euro d'athlétisme de Munich (Allemagne), se fixe comme objectif "réel" la deuxième place, derrière l'intouchable suédois Armand Duplantis, a-t-il expliqué mardi.

"Mon objectif réel, atteignable, sans se voiler la face, c'est deuxième derrière Duplantis", a avoué le Français de 35 ans, ancien régent du saut à la perche mondial.

"Si je fais deuxième derrière +Mondo+ je serai le premier gagnant, ce sera ma victoire. La hiérarchie est ainsi. Pour avoir vu ses concours il faut être capable de sauter 6,10 m pour lui mettre le doute. Je n'ai pas le niveau pour ça cet été", a détaillé l'ex-recordman du monde (6,16 m) et champion olympique 2012 lors d'un point presse.

"Mais je ne suis jamais venu sur une compétition pour faire 2e. Même quand tu es le meilleur, tout peut arriver. Mondo est humain, une défaillance est possible, même s'il est quasiment imbattable à la régulière", a nuancé Lavillenie qui a déjà remporté quatre médailles (trois titres) en cinq participations à la compétition.

En 2018, il avait terminé 3e d'un concours de légende remporté par Duplantis à 6,05 m, pour l'avènement international du Suédois, qui a depuis été sacré champion olympique, puis champion du monde le mois dernier à Eugene (Etats-Unis) avec un nouveau record du monde (6,21 m).

Lavillenie a pris lui la 5e place du concours américain avec un saut à 5,87 m. Depuis, il a disputé deux concours: un zéro sous la pluie de Chorzow (Pologne) le 6 août puis une 2e place à Székesfehérvár en Hongrie derrière Duplantis deux jours plus tard.

"Le retour de Eugene a été dur, entre le voyage et le décalage horaire. Ensuite pendant une semaine je n'ai pas été très efficace. Mais je me suis remis dedans avec ces deux compétitions et j'arrive à Munich avec de meilleurs sensations qu'à Eugene. Je suis en train de monter en forme je le sens. J'ai le podium pas loin", a espéré le perchiste 3e aux bilans européens en 2022.

