Tour d'Espagne: Jumbo-Visma écrase le chrono inaugural, Gesink en rouge

Madrid (AFP) – L'équipe Jumbo-Visma a écrasé vendredi le contre-la-montre par équipes qui donnait le coup d'envoi de la Vuelta à Utrecht, aux Pays-Bas, et le premier maillot rouge est allé sur les épaules de Robert Gesink, fidèle équipier du grand favori Primoz Roglic.

La formation néerlandaise, lancée à plus de 56 km/h de moyenne, a survolé ce court contre-la-montre de 23,3 kilomètres tracé dans les rues d'Utrecht et a terminé avec 13 secondes d'avance sur l'équipe britannique Ineos-Grenadiers de Richard Carapaz et 14 sur la formation belge Quick-Step de Remco Evenepoel et Julian Alaphilippe.

Sur le podium protocolaire, Gesink, resté fidèle à son équipe de toujours (la Rabobank étant devenue la Jumbo-Visma), a enfilé à 36 ans et pour la première fois de sa longue carrière le maillot de leader d'un grand Tour.

"Je n'arrive pas à y croire, c'était fou. Je suis vraiment reconnaissant de pouvoir revêtir le maillot rouge, ça restera évidemment comme l'un des moments-forts de ma carrière. Je savais que cette équipe avait de bonnes options de gagner cette étape, parce qu'il y a énormément de gars costauds dans ce groupe. Le plan, c'était d'essayer de rester collé à la roue des plus forts", a réagi Gesink sur la ligne d'arrivée.

"Ils m'ont laissé franchir la ligne en premier, c'est une très belle manière de leur part de me rendre hommage, et je veux les remercier pour cela", a-t-il ajouté.

Le train jaune de la Jumbo a ainsi parfaitement lancé son leader vers un quatrième sacre historique. Longtemps incertain après son abandon sur le Tour de France le 17 juillet, le Slovène de 32 ans a rassuré sur sa forme.

En cas de victoire finale à Madrid le 11 septembre, Roglic égalerait le record de l'Espagnol Roberto Heras, lauréat en 2000, 2003, 2004 et 2005, mais deviendrait le premier coureur de l'histoire à remporter quatre Tours d'Espagne de rang.

Sans Quintana, Arkéa déchante

Sous les nuages, voire sous la pluie pour les premiers partants, la Vuelta a donné le coup d'envoi de cette édition 2022, faisant d'Utrecht la première ville au monde à accueillir les grands départs des trois grands Tours (Italie 2010, France 2015 et donc Espagne 2022).

En l'absence de Nairo Quintana, disqualifié mercredi du Tour de France pour infraction médicale et qui a préféré se retirer de la boucle espagnole jeudi pour "préparer (s)a défense", son équipe Arkéa-Samsic a terminé 17e de cette première étape, à une minute et 25 secondes de la Jumbo-Visma.

La meilleure formation française a été Groupama-FDJ qui, emmenée par Thibaut Pinot, s'est classée 6e de l'étape, à 38 secondes des vainqueurs.

Samedi, la deuxième étape fera partir le peloton de Bois-le-Duc pour le faire revenir à Utrecht après 175,1 km globalement plats et un final réservé aux sprinteurs.

Après une dernière étape aux Pays-Bas dimanche, les coureurs rallieront le Pays basque durant la journée de repos de lundi, avant une quatrième étape mardi entre Vitoria-Gasteiz et Laguardia.

