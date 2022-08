Angleterre: Tottenham réaliste, Leicester s'enfonce

L'attaquant de Tottenham Harry Kane célèbre son but lors du match de Premier League face à Wolverhampton, le 20 août 2022 à Londres

Londres (AFP) – Tottenham a confirmé son bon début de saison sur le plan comptable malgré un deuxième succès consécutif peu convaincant samedi face à Wolverhampton (1-0), lors de la troisième journée de Championnat d'Angleterre.

L'avant-centre Harry Kane a offert à son équipe le but de la victoire et a battu par la même occasion le record du nombre de buts inscrits en Premier League avec un seul club (185). Il dépasse le total de Sergio Agüero, établi à Manchester City entre 2011 et 2021.

Ce succès permet à la formation d'Antonio Conte d'occuper provisoirement seule la tête du championnat avec 7 points, en attendant les résultats d'Arsenal à Bournemouth (18H30) et de Manchester City à Newcastle dimanche (17H30).

Les Spurs ont livré une prestation assez similaire à celle de dimanche dernier à Chelsea (2-2), avec une première période poussive.

C'est Wolverhampton, qui connaît un début de saison difficile (2 défaites, 1 nul), qui s'est procuré les principales occasions par Guedes (11e) et Podence (34e).

Les Spurs ont appuyé sur l'accélérateur au retour des vestiaires. Ils ont d'abord été maladroits, jusqu'à ce qu'Harry Kane profite d'une déviation sur corner de la recrue Ivan Perisic pour marquer (64e) un but quasiment identique à celui de l'égalisation finale à Chelsea dimanche dernier.

Les joueurs d'Antonio Conte devront en montrer davantage s'ils ne veulent pas rester dépendants de la forme de leurs attaquants Kane et Son, comme cela a souvent été le cas depuis la fin de l'ère Pochettino.

Rien ne va plus à Leicester

Battu par le modeste Southampton samedi (1-2), Leicester, inoffensif avec un seul tir cadré, sera quoi qu'il arrive en position de relégable au terme de cette 3e journée de Championnat.

Les hommes de Brendan Rodgers avaient pourtant pris l'habitude de commencer fort en Premier League, au point d'être dans la course à la Ligue des champions jusqu'aux derniers instants, avant de s'écrouler.

Seulement 8e et hors des places européennes la saison dernière, Leicester est dans le dur cet été. Et un calendrier compliqué les attend, avec un déplacement à Chelsea la semaine prochaine puis la réception de Manchester United.

Everton stagne

Everton aussi est dans la tourmente après un match nul décevant à domicile contre le promu Nottingham Forest (1-1). Défaits lors des deux premières journées, les hommes de Frank Lampard ont enchaîné un troisième match sans victoire et ont peiné offensivement, malgré les efforts d'Anthony Gordon, convoité par Chelsea.

Crystal Palace confirme en revanche sa bonne forme du moment grâce à sa victoire face à Aston Villa (3-1), une semaine après avoir tenu tête à Liverpool (1-1). Cette rencontre était aussi un duel entre deux légendes du Championnat anglais, l'entraîneur français de Palace Patrick Vieira et celui de Villa Steven Gerrard.

