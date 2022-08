MotoGP: Bastianini en pole position pour une premiere, Quartararo 5e

Spielberg (Autriche) (AFP) – Une première ! L'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini) partira en pole position du Grand Prix d'Autriche pour la première fois de sa carrière en MotoGP dimanche, après avoir décroché le meilleur temps des qualifications samedi, tandis que Fabio Quartararo, leader au championnat, s'élancera 5e.

Sur le circuit du Red Bull Ring, un tracé promis aux Ducati, l'Italien Francesco Bagnaia, 3e au classement général à 49 points de Quartararo, et l'Australien Jack Miller compléteront la première ligne au guidon de leur Ducati.

"On a connu un bon début de week-end mais aujourd'hui, on a fait un nouveau pas en avant, nous sommes arrivés préparés pour les qualifications", s'est félicité Bastianini.

Cette pole position est d'autant plus encourage pour le pilote de 24 ans, qui avait signé un super début de saison avec trois victoires, dont la dernière au GP de France en mai - avant de s'effacer du haut du tableau.

Les Français Fabio Quartararo (Yamaha), champion du monde en titre et Johann Zarco (Ducati-Pramac) partiront respectivement de la 5e et de la 6e place, derrière l'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac), au départ de la 13e manche de la saison.

Depuis le retour de la MotoGP en Autriche en 2016, cette course est la propriété quasi-exclusive de Ducati. Quartararo sait donc qu'il a fort à faire pour conserver son rang sur un tracé qui, pour compliquer sa tâche, ne en valeur sa Yamaha.

Le Niçois peut toutefois se rassurer de voir son poursuivant au championnat, Aleix Espargaro, partir seulement neuvième sur la grille. Au guidon de son Aprilia, l'Espagnol, qui revient d'une fracture au talon, apparaît en difficultés depuis le début de week-end.

Courses sprints en 2023

Hors des circuits, la MotoGP a annoncé plus tôt dans la journée une révolution pour la saison prochaine avec l'arrivée de courses sprint lors de chaque week-end de Grands Prix.

Concrètement, la course sprint se déroulera le samedi lors de chaque week-end de course et représentera l'équivalent en distance de la moitié du Grand Prix disputée le dimanche. Ces sprints offriront aussi plus de points au championnat - la moitié des points attribués lors de la course principale le dimanche.

Avec l'arrivée des courses sprint, le format des week-ends se retrouve ainsi chamboulé puisque seules deux séances d'essais – plus longues qu'actuellement – compteront pour les qualifications du samedi (contre trois aujourd'hui avec une dernière séance disputée le samedi matin).

Le samedi, les pilotes auront droit à une dernière séance d'essais sans enjeu avant les qualifications - qui conservent leur format actuel.

La course sprint, dont la grille de départ sera déterminée à l'issue des qualifications, doit se tenir plus tard, à 15H00.

Contrairement à la Formule 1 qui a également inauguré ce format à l'occasion de quelques GP, la course sprint MotoGP ne servira pas à déterminer la grille de départ du GP le lendemain. Celle-ci sera également décidée lors des qualifications.

