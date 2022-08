Tennis: le retour flamboyant de Caroline Garcia

La Française Caroline Garcia, tout sourire, après sa victoire en finale de Cincinnati, le 21 août 2022 MATTHEW STOCKMAN GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

3 mn

Cincinnati (Etats-Unis) (AFP) – Une renaissance: Caroline Garcia, après quatre ans d'errements et de doutes, a retrouvé la voie et la foi en son jeu cet été, son exploit à Cincinnati dimanche, lui donnant des raisons d'espérer un plus grand accomplissement encore à l'US Open dans une semaine.