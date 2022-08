Ligue des champions: le PSG avec la Juve, l'OM aura sa chance

Istanbul (AFP) – Le Paris SG, protégé par son statut de tête de série, a hérité d'un groupe largement à sa portée en héritant principalement de la Juventus Turin lors du tirage au sort de la Ligue des champions, jeudi à Istanbul.

Placé dans le chapeau 4, l'Olympique de Marseille avait lui de quoi craindre un tirage corsé, mais l'OM aura finalement un coup à jouer au sein d'un groupe D peu relevé, avec l'Eintracht Francfort, le club anglais de Tottenham et le Sporting Lisbonne.

Paris et ses stars évolueront pour leur part au sein d'un groupe H qui, outre la Juve, comprendra le Benfica Lisbonne et les Israéliens du Maccabi Haïfa.

Mbappé, Neymar, Messi et consorts, qui ont réalisé un début de saison canon en Ligue 1, auront donc largement les faveurs des pronostics pour obtenir l'une des deux places qualificatives pour les 8e de finale d'une épreuve que le club de la capitale rêve plus que jamais de remporter.

En outre, si la Juventus Turin apparaît comme un adversaire coriace, les Turinois devront trouver la bonne carburation d'ici le double choc face au PSG, au regard de leur début de championnat poussif.

Pour l'OM, l'ambition est nettement moindre, mais le tirage clément d'Istanbul pourrait amener les Olympiens à rêver d'une qualification en 8e de finale.

Les deux dernières campagnes des Phocéens en C1 (2013-14 et 2020-2021) ont été très décevantes, avec onze défaites en 12 matches, mais ils ont une carte à jouer dans un groupe qui s'annonce très ouvert, avec un club portugais (le Sporting) et des équipes allemande (Francfort) et anglaise (Tottenham) qui ne figurent pas parmi les plus grosses écuries de leurs championnats.

La dernière fois que l'OM s'est qualifié pour les 8e de finale de C1, c'était lors de la saison 2011-12, avec Didier Deschamps comme entraîneur. Les Olympiens avaient été éliminés en quarts par le Bayern.

Ces matches de groupes se dérouleront du 6 septembre au 2 novembre, soit un calendrier très resserré du fait de la tenue de la coupe du monde à partir du 20 novembre au Qatar.

© 2022 AFP