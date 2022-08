Ultra-trail du Mont-Blanc: Jornet incertain, Walmsley en embuscade

Grenoble (AFP) – La star espagnole de la montagne Kilian Jornet espère faire son grand retour vendredi à l'Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) et égaler le quadruplé record du Français François d'Haene, mais pourrait en être empêché en dernière minute par le Covid-19.

Jornet a annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi sur Instagram avoir procédé à des tests antigéniques dont l'un s'est avéré "positif", bien qu'il soit pour l'heure "toujours asymptomatique".

"Je me sens prêt et bien préparé pour la course et il n'y a pas de symptômes mais je vais voir avec mon médecin quelle est la meilleure décision pour ma santé et pour les autres coureurs le jour de la course", ajoute-t-il. L'éventuelle absence de la légende espagnole au départ rebattrait considérablement les cartes de la course chez les messieurs.

Chez les dames, l'Américaine Courtney Dauwalter, victorieuse comme Jornet de la légendaire Hardrock 100 dans le Colorado en juillet, et qui avait signé l'an dernier sur l'UTMB un exploit en remportant la compétition chez les dames et en terminant 7e du classement général, sera également absente, laissant augurer une course très ouverte.

Des milliers de fans ont afflué toute la semaine au pied des cimes du massif du géant des Alpes pour assister aux huit courses organisées par l'UTMB Mont-Blanc, endeuillées dans la nuit de lundi à mardi par la chute mortelle d'un traileur brésilien près du Refuge de Plan Glacier.

L'année dernière, un concurrent tchèque avait également péri dans une chute de plusieurs dizaines de mètres. Il s'agit des deux premiers accidents mortels depuis la première édition de l'UTMB en 2003.

L'événement-phare de la semaine, un ultra-trail de 171 km avec 10.000 m de dénivelé à travers trois pays (France, Italie et Suisse), s'élancera vendredi à 18H00 de Chamonix. Ce circuit correspond à l'équivalent de quatre marathons en distance et de plus de deux fois l'ascension du Mont-Blanc en dénivelé. Les coureurs les plus rapides devraient terminer la boucle en une vingtaine d'heures.

S'il est en mesure de concourir, la star incontestée de l'événement devrait être la légende du trail Kilian Jornet, 34 ans, qui l'avait remporté en 2008, 2009 et 2011. Mais le Catalan avait dû abandonner à mi-parcours en 2018 en raison d'une piqûre d'abeille, à laquelle il est allergique.

- Course ouverte chez les femmes -

Jornet présente à son actif deux victoires cette année à Zegama (Espagne) fin mai puis sur la Hardrock 100 (100 miles, environ 160 kilomètres) sur laquelle il a battu son grand rival français François d'Haene et signé un record absolu sur l'épreuve.

Il n'a toutefois pas réussi à s'imposer lors de la course réputée de Sierre-Zinal (Suisse) à la mi-août dont il était le grand favori.

Arrivé cinquième, il a déclaré avoir souffert de crampes mais s'est dit confiant pour l'UTMB: "Ce n'est pas le même type de course et je pense que ça ira. Je suis quand même ravi de ma forme actuelle et je vais essayer de bien récupérer", a-t-il expliqué.

Parmi les 2.300 inscrits, il affrontera notamment l'Espagnol Pau Capell, vainqueur en solitaire lors de l'édition 2019, ou l'Américain Jim Walmsley, qui avait dû jeter l'éponge à mi-course l'an dernier. Aux yeux des spécialistes, l'Américain, qui s'est récemment installé en France dans le Beaufortain (Savoie), fait figure de principal outsider.

"Kilian? Qu'il soit là ou pas ne change rien, c'est sur moi que je dois me concentrer. Dans un très bon jour, je peux le battre. Mais il y a beaucoup d'autres coureurs intimidants, les Français d'abord", a déclaré l'Américain de 32 ans au journal Dauphiné Libéré, mentionnant Aurélien Dunand-Pallaz, arrivé deuxième l'année dernière.

Chez les dames, en l'absence de Courtney Dauwalter qui s'était brillamment imposée l'an dernier, on surveillera l'Espagnole Ragna Debats, la Suédoise Mimmi Kotka et la Française Audrey Tanguy.

