US Open: Serena Williams, pour son probable dernier tournoi, opposée à la Monténégrine Kovinic au 1er tour

New York (AFP) – L'Américaine Serena Williams affrontera la Monténégrine Danka Kovinic (80e) au 1er tour de l'US Open, qui pourrait être son dernier tournoi avant de prendre sa retraite, selon le tirage au sort effectué jeudi à New York.

L'affiche pourrait être délicate pour la légende du tennis, sacrée six fois à Flushing Meadows, face à une joueuse qui a passé cette saison deux tours à l'Open d'Australie - battant au passage la lauréate du dernier US Open, la Britannique Emma Raducanu - et à Roland-Garros, où la N.1 mondiale Iga Swiatek lui a barré la route.

D'autant que sa rentrée cet été, après près d'un an d'absence en raison d'une blessure à une jambe, a guère été probant.

Fin juin, à Wimbledon, elle a été battue d'entrée par la Française Harmony Tan. Six semaines plus tard, juste après avoir annoncé que le compte à rebours de sa retraite était enclenché, elle a été sortie au 2e tour à Toronto, par la Suissesse Belinda Bencic. Et dans la foulée, elle a pris la porte dès le 1er tour à Cincinnati, balayée par Raducanu.

Tant et si bien qu'elle a peu de chances de réussir l'exploit de remporter un 24e sacre Majeur historique, qui égalerait le record de Margaret Court, là où tout a commencé pour elle en 1999 lorsqu'elle fut sacrée en Grand Chelem pour la première fois, à 17 ans.

Si Williams, redescendue au 410e rang, franchit son premier tour, elle pourrait immédiatement croiser le chemin de l'Estonienne Anett Kontaveit, 2e joueuse mondiale.

Dans l'autre partie de tableau, Iga Swiatek aura une entame piano face à l'Italienne Jasmine Paolini (57e). Emma Raducanu (11e) entamera elle sa défense de titre face à la Française Alizé Cornet (37e).

Chez les hommes, Rafael Nadal, en quête d'un 23e Majeur, qui serait son troisième en 2022 après l'Open d'Australie et Roland-Garros, et le N.1 mondial et tenant du titre Daniil Medvedev pourraient se donner rendez-vous en demi-finales, car dans la même partie de tableau.

Un gros programme attend l'Espagnol, qui sera opposé au 1er tour à un joueur issu des qualifications à déterminer, avant d'éventuellement croiser l'Argentin Diego Schwartzman, le Britannique Cameron Norrie et son compatriote, le phénomène Carlos Alcaraz.

