C3: tirages homogènes pour Monaco et Rennes, périlleux pour Nantes

L'ancien footballeur allemand Karl-Heinz Korbel montre aux caméras le nom du FC Nantes lors du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue Europa le 26 août 2022 à Istanbul OZAN KOSE AFP/Archives

3 mn

Istanbul (AFP) – Le sort s'est montré clément pour Monaco et Rennes, qui ont évité les cadors et hérité de poules assez homogènes vendredi en Ligue Europa, alors que Nantes devra négocier des confrontations périlleuses contre Fribourg et l'Olympiakos et un lointain voyage en Azerbaïdjan contre Qarabag.