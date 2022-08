Transfert: Milik, le grand attaquant sorti par la petite porte

L'attaquant polonais de Marseille Arkadiusz Milik (g.) se bat pour le ballon avec le défenseur marocain de Reims Yunis Abdelhamid (d.) lors du match de L1 entre l'Olympique de Marseille et le Stade de Reims, au Stade Vélodrome, le 7 août 2022 Pascal GUYOT AFP/Archives

3 mn

Paris (AFP) – Arrivé en grande pompe il y a un an et demi pour occuper la pointe de l'attaque de l'OM, le Polonais Arkadiusz Milik n'aura finalement effectué qu'un passage éclair à Marseille avant de s'engager avec la Juventus, victime de choix sportifs en sa défaveur et des besoins en liquidités du club phocéen.