Ligue des champions: le PSG débutera face à la Juve le 6 septembre, l'OM à Tottenham

Paris (AFP) – Le Paris SG débutera sa campagne en Ligue des champions le 6 septembre en recevant la Juventus Turin alors que Marseille se rendra sur la pelouse de Tottenham le 7 septembre, selon le calendrier de la phase de groupes dévoilé samedi par l'UEFA.

Dans la poule H, le champion de France commencera donc par un choc au Parc des Princes face à la Juve avant deux déplacements au Maccabi Haïfa (14 septembre) et à Lisbonne face au Benfica (5 octobre).

Le PSG ira se frotter à la Juve devant son public le 2 novembre lors de la 6e et dernière journée.

L'OM (groupe D) enchaînera lui par deux réceptions au Vélodrome (Eintracht Francfort le 13 septembre, Sporting Portugal le 4 octobre) après sa rencontre inaugurale à Londres. Les Marseillais accueilleront le club anglais le 1er novembre pour le compte de la 6e et dernière journée.

Dans le groupe le plus relevé (C), le premier affrontement entre le Bayern Munich et le FC Barcelone aura lieu le 13 septembre à l'Allianz Arena, le retour étant programmé le 26 octobre au Camp Nou.

En Ligue europa, dont le calendrier a également été publié samedi, l'AS Monaco, reversé en C3 après son échec en tour préliminaire de Ligue des champions, débutera son parcours à Belgrade le 8 septembre (21h00), sur le terrain de l'Etoile rouge.

A la même heure, pour ses grandes retrouvailles avec la Coupe d'Europe, le FC Nantes recevra les Grecs de l'Olympiakos Le Pirée tandis que le Stade Rennais ira à Chypre pour affronter l'AEK Larnaca (18h45).

En Ligue europa conférence, l'OGC Nice recevra le FC Cologne, également à 18h45 le 8 septembre.

