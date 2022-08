F1/Belgique: Verstappen et Leclerc grimpent d'une place sur la grille

La F1 du champion du monde en titre Max Verstappen (Red Bull), le 27 août 2022 sur le circuit de Spa-Francorchamps JOHN THYS AFP

1 mn

Spa-Francorchamps (Belgique) (AFP) – La pénalité du Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri) pour un changement de moteur non réglementaire le fera partir dimanche au GP de Belgique de F1 de la voie des stands et permettra à Max Verstappen (Red Bull) et Charles Leclerc (Ferrari) de partir 14e et 15e.