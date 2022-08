F1: pour le patron de Red Bull, Verstappen a franchi "une nouvelle étape" dans son pilotage depuis son titre

Spa-Francorchamps (Belgique) (AFP) – Pour le patron de Red Bull, Christian Horner, son poulain Max Verstappen a franchi "une nouvelle étape" dans son pilotage depuis son titre mondial acquis la saison dernière, le Britannique en voulant pour preuve son triomphe sans partage au Grand Prix de Belgique dimanche.

Le Néerlandais de 24 ans, qui était parti de la 14e place sur la grille de départ après avoir été pénalisé pour un changement de moteur, a remporté une somptueuse victoire devant son coéquipier mexicain Sergio Pérez, parti en deuxième position.

"Une performance étonnante", a salué le mari de l'ex-Spice Girl Geri Haliwell, pour une fois à l'unisson avec l'ensemble du paddock.

Horner n'a pas tari d'éloges à l'égard de Verstappen, qui a pris une avance fulgurante de 93 points sur Pérez au championnat des pilotes, le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) étant désormais troisième, à 98 points alors qu'il ne reste que huit courses d'ici la fin de la saison.

"Vous êtes témoin d'un pilote qui ne fait qu'un avec la voiture et qui est dans une période d'état de grâce dans sa carrière", a-t-il déclaré.

"Depuis qu'il a remporté le championnat l'année dernière, Max a franchi une nouvelle étape. Il s'est libéré à bien des égards et il conduit maintenant à un niveau incroyable", a souligné le directeur de l'écurie Red Bull.

"Max était tout simplement au-dessus du reste de la concurrence et pas seulement en course, mais tout le week-end", a-t-il ajouté.

Horner a affirmé que la victoire de Verstappen était l'une des "meilleures performances de l'histoire" de Red Bull, en F1 depuis 2005.

Son conseiller spécial Helmut Marko a lui assuré que Verstappen n'avait besoin que de "deux ou trois" victoires supplémentaires pour "être en sécurité" et assurer les titres pilotes et constructeurs. "L'objectif pour nous maintenant est clair, car nous voulons terminer premier et deuxième du championnat (pilotes) pour la première fois de notre histoire", a souligné l'Autrichien.

Les deux hommes ont également remercié ironiquement Mercedes d'avoir fait pression pour la nouvelle directive technique introduite afin de contrôler le "marsouinage" des monoplaces, sujettes aux rebonds depuis le début de saison, et qui a vu Red Bull accroître sa domination sur ses rivaux.

"A priori, je devrais remercier Toto (Wolff, le patron de Mercedes, NDLR) pour la TD (directive technique)... Mais, plus sérieusement, je pense que ce circuit a joué en notre faveur", a plaisanté Horner. "Peut-être que cela a fait plus de mal aux autres qu'à nous-mêmes, donc nous n'avons pas changé la façon dont notre voiture fonctionne", a-t-il dit.

Verstappen évite le carnage

Horner a également insisté sur la maturité de Verstappen: le Néerlandais a su traverser "en toute sécurité" le chaos du premier tour, qui a notamment vu Lewis Hamilton abandonner après être entré en collision avec l'Alpine de Fernando Alonso. "Il n'a pas été gourmand au départ, il a été très patient, en particulier à Eau Rouge, et il a juste choisi son chemin", a-t-il dit.

"J'essayais de rester en dehors de tout ça, mais vous ne voulez pas non plus perdre trop de temps", a expliqué Verstappen.

"C'était super mouvementé et il y avait tellement de terre aussi. J'ai enlevé ma protection de visière parce que je ne voyais presque rien et que tout le monde allait sur l'herbe, sur le gravier", a-t-il détaillé.

Enième coup du sort cette année pour Leclerc, déjà pas épargné par les propres errements stratégiques de Ferrari, la protection retirée par Verstappen s'est coincée dans l'écope de frein de son pneu avant droit, le contraignant à un passage au stand prématuré, qui a ruiné ses chances de victoire.

La fin de saison s'annonce donc a priori commme une promenade de santé pour Red Bull et son prodige, bien partis pour mettre fin à la série de huit titres constructeurs consécutifs de Mercedes.

En arrivant à Zandvoort cette semaine, pour le GP à domicile du Néerlandais, l'écurie de Milton Keynes mène avec 10 victoires et 475 points contre quatre succès et 357 unités pour Ferrari. Un nouveau festival Verstappen est attendu dans les dunes de sable de Hollande dimanche.

