Mondial-2023 de rugby: le directeur général Claude Atcher mis à pied "à titre conservatoire"

Le directeur général de la Coupe du monde 2023 de rugby Claude Atcher lors d'une conférence de presse le 14 décembre 2020 à Paris FRANCK FIFE AFP/Archives

Paris (AFP) – A un peu plus d'un an du Mondial-2023 en France, le directeur général de la Coupe du monde de rugby Claude Atcher a été mis à pied "à titre conservatoire" et "avec effet immédiat", a annoncé lundi la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra.