US Open: Swiatek se met en confiance

New York (AFP) – Bon pour la confiance: Iga Swiatek, favorite de l'US Open au regard de son statut de N.1 mondiale, malgré une préparation estivale laborieuse, s'est rassurée en passant facilement son premier tour à l'US Open, mardi, avant l'entrée en lice attendue de Rafael Nadal.

Le calme était revenu à Flushing Meadows, quelques heures après le grand moment qu'a constitué le match de Serena Williams et la cérémonie d'hommages subséquente, finalement quelque peu prématurée.

Car dans une ambiance des très grands soirs, l'Américaine, toute de diamants vêtue pour l'occasion, a réussi à repousser son inéluctable retraite annoncée début août, avec une victoire sur la Monténégrine Danka Kovinic, affirmant même ensuite vouloir "rester vague" sur le moment où elle tirera sa révérence.

"Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. C'était le premier tour d'un tournoi du Grand Chelem le plus suivi de tous les temps. C'est juste incroyable. Tous les joueurs ne supporteraient pas ce genre d'agitation. Elle gère assez bien, comme d'habitude. Ça confirme à quel point elle est géniale. Et la tenue aussi d'ailleurs, plutôt cool", a commenté Swiatek au sortir de son succès autoritaire 6-3, 6-0 sur l'Italienne Jasmine Paolini (56e) en 1h07.

Un succès aussi convaincant qu'encourageant dont la Polonaise de 21 ans s'est logiquement satisfaite sur le court Louis-Armstrong baigné de soleil: "Un premier tour comme ça, c'est un bon test, ça permet de trouver le rythme, de mettre en place les bons réglages."

Hormis un léger creux au milieu du premier set, qui l'a vue commettre des fautes directes sanctionnées d'un double débreak, Swiatek a été percutante et ultra-dominatrice, réussissant des montées tranchantes à la volée.

Au final, elle a remporté sept des huit jeux de service de Paolini, constamment agressée au retour sans que son adversaire ne lui laisse la moindre miette.

Norrie tranquille

Après un printemps irrésistible, qui l'a vue enchaîner 37 victoires et six titres d'affilée, dont Roland-Garros en juin, Swiatek avait connu une préparation sur dur guère concluante cet été, marquée par deux éliminations en 8e à Toronto et à Cincinnati, se plaignant notamment des balles, plus légères que celles des hommes.

Pour l'heure, elles ne semblent pas lui poser de problèmes à Flushing Meadows, où elle tente pour sa quatrième participation, la première dans la peau d'une grande favorite, de passer le stade des 8e de finale, son meilleur résultat réussi l'an passé.

Son prochain tour semble être à sa portée, que ce soit face à l'Américaine Sloane Stephens (51e), lauréate à Flushing Meadows en 2017, ou à la Belge Greet Minnen (110e).

La Bélarusse Aryna Sabalenka (6e), Jessica Pegula (8e) et l'Espagnole Garbiñe Muguruza (9e) ont elles aussi tenu leurs rangs sans forcer.

Chez les hommes, la journée s'annonce espagnole, puisque Rafael Nadal et Carlos Alcaraz font aussi leurs débuts.

Le premier (3e mondial), qui tente à New York de porter à 23 son record de victoires en Grand Chelem, ne devrait pas rencontrer de souci en nocturne contre l'Australien Rinky Hijikata (198e), bénéficiaire d'une invitation.

Le second, révélé sur cette même grande scène l'an passé, où il avait atteint les quarts, et qui confirme cette année son explosion avec quatre titres sur le circuit qui l'ont fait grimper au 4e rang mondial, est lui opposé à l'Argentin Sebastian Baez (37e).

Parmi les premiers qualifiés figure le Britannique Cameron Norrie (9e), récent demi-finaliste à Cincinnati, qui s'est offert une promenade de santé face au Français Benoît Paire 6-0, 7-6 (7/1), 6-0.

Le Bulgare Grigor Dimitrov (17e), qui avait atteint le dernier carré à Flushing Meadows en 2019, a également été expéditif 6-3, 6-2, 6-2 aux dépens de l'Américain Steve Johnson (110e).

