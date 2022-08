L1: L'OM séduit puis peine avant de battre Clermont

Marseille (AFP) – Longtemps ultra-dominateur mais assez inefficace, l'OM a finalement battu Clermont modestement mercredi (1-0) lors de la 5e journée de Ligue 1, dont les Marseillais, toujours invaincus, occupent la tête en compagnie du Paris SG et de Lens.

La première période de l'OM, enthousiasmante et accomplie, a montré que le travail d'Igor Tudor commençait vraiment à porter ses fruits. Mais la seconde, plus terne et parfois hésitante, a prouvé qu'il y avait justement encore du boulot et des progrès à accomplir.

Au bout du compte, Marseille et son nouvel entraîneur ont eu le grand mérite de profiter du calendrier plutôt paisible qui leur avait été réservé lors de ce mois d'août. Après cinq journées, ils comptent 13 points et doivent en viser trois de plus ce week-end à Auxerre.

Ensuite, ce sera déjà Tottenham, la Ligue des Champions et des matchs qui s'enchaînent à n'en plus finir. Il ne sera alors plus vraiment question de travail, mais juste de récupération et de fraîcheur.

En attendant, Marseille a donc livré un match à deux faces ce mercredi, la première ayant été de loin la plus belle. Au bout de ces 45 minutes parfois remarquables, comment l'OM a-t-il fait pour ne pas être déjà en tête ? Par maladresse, un petit peu, parfois par manque de justesse, sans doute, mais aussi un peu par miracle tant le match était alors à sens unique.

L'inventaire a commencé par une reprise de peu à côté de Sanchez sur un centre-tir de Clauss (15e) et il s'est poursuivi avec une avalanche d'occasions, dont certaines très franches, avec notamment deux frappes sur la barre, signées Rongier (19e) puis Nuno Tavares (24e).

Clermont alors ne faisait que courir et commettre des fautes, incapable de résister au rythme de l'OM, qui à chaque match joue un peu plus haut et presse un peu plus fort, conformément à ce que réclame Tudor.

Penalty repoussé

Derrière, Eric Bailly a en plus été titularisé pour la première fois et a apporté encore un peu plus de solidité à l'ensemble, assez dissuasif pour les attaquants auvergnats.

Entre la 15e minute et la pause, le danger est venu de partout et ce n'est pas qu'une expression, puisque même le défenseur central Samuel Gigot a tenté sa chance, lancé en profondeur par Dimitri Payet (38e).

Comme face à Nice dimanche, le N.10 marseillais était associé à Alexis Sanchez, mais le duo qui fait briller les yeux a été moins précis qu'à l'Allianz Riviera et c'est peut-être ce qui a manqué à l'OM.

Le seul but du match est d'ailleurs arrivé sur une phase arrêtée, un corner frappé par Payet après une nouvelle frappe du droit du spécialiste gaucher Nuno Tavares et repris de la tête par Pape Gueye (1-0, 50e).

Ensuite, signe d'une deuxième période nettement moins maîtrisée, c'est plutôt Clermont qui a été dangereux, en frappant deux fois la barre coup sur coup par Muhammed Cham et Yohann Magnin (56e), ou avec un tir de l'ancien Marseillais Saïfeddine Khaoui.

L'OM avait physiquement laissé des plumes dans son entreprise de pressing et de harcèlement de la première période et cela a permis à Clermont d'exister.

L'affaire aurait pourtant été entendue un peu avant la fin si Sanchez avait transformé le penalty obtenu par Chancel Mbemba, valeur très sûre du début de saison marseillais. Mais Mory Diaw l'a bien détourné (86e) et le stade a dû patienter pour exploser.

La prochaine fois que le Vélodrome retrouvera ses joueurs, ce sera pour la Ligue des Champions, et cela fait un moment que Marseille attend ça.

