L1: Seko Fofana prolonge à Lens

Seko Fofana (en maillot de football et pantalon de ville) fêté par ses coéquipiers après l'annonce de sa prolongation avec le RC Lens le 31 août 2022 au stade Bollaert-Delelis FRANCOIS LO PRESTI AFP

Lens (AFP) – Courtisé par de nombreux clubs dont le Paris SG, le milieu international ivoirien du RC Lens Seko Fofana a finalement prolongé son contrat d’un an avec les Sang et Or mercredi.