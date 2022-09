Eurobasket: l'or ou rien, les Bleus de Fournier et Gobert veulent gagner enfin

Le pivot français Rudy Gobert lors du quart de finale du tournoi des Jeux olympiques de Tokyo entre les Bleus et l'Italie, le 3 août 2021 à Saitama. Thomas COEX AFP/Archives

Cologne (Allemagne) (AFP) – La concurrence immense, leur poule aux hormones et les absences de Nicolas Batum et Nando De Colo ne font pas froid aux yeux des Bleus, cornaqués par Evan Fournier et Rudy Gobert, qui visent "l'or ou rien" à l'Eurobasket à partir de jeudi, un an après la finale perdue des JO de Tokyo.