Golf: Cameron Smith 3e dès son premier tour à Boston dans le circuit LIV

L'Australien Cameron Smith, N.2 mondial, tape son deuxième coup sur le trou numéro 16 lors du 1er tour du tournoi de Boston, comptant pour le circuit LIV de golf, qu'il a terminé au 3e rang ANDY LYONS GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP

New York (AFP) – L'Australien Cameron Smith, numéro 2 mondial et dernière recrue en date, a réussi ses débuts sur le circuit LIV de golf en prenant la 3e place du 1er tour du Boston Invitational, vendredi, à un coup des leaders, les Américains Matthew Wolff et Talor Gooch.