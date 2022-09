US Open: Gasquet, Cornet et Burel disent bye bye à New York

Richard Gasquet face à Rafael Nadal à l'US Open à New York le 3 septembre 2022 COREY SIPKIN AFP

New York (AFP) – Les trois Français en lice samedi au 3e tour de l'US Open, Richard Gasquet, Alizé Cornet et Clara Burel, ont été éliminés, ne laissant plus que Caroline Garcia et Corentin Moutet en course en 8es de finale.