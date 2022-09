US Open: un quart "Next Gen" opposera Alcaraz à Sinner

L'Espagnol Carlos Alcaraz exulte après sa victoire en cinq sets face au Croate Marin Cilic en 8e de finale de l'US Open, le 5 septembre 2022 à New York COREY SIPKIN AFP

New York (AFP) – Carlos Alcaraz, 19 ans et 4e mondial, et Jannik Sinner, 21 ans et 13e au classement ATP, qui incarnent la nouvelle vague du tennis mondial, s'affronteront en quart de finale de l'US Open mercredi.