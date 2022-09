Rallye de l'Acropole: Loeb devant Loubet, les Français à l'honneur

Lamia (Grèce) (AFP) – Deux Français de l'équipe Ford M-Sport, le nonuple champion du monde Sébastien Loeb et le jeune Pierre-Louis Loubet, 2e à 1.7 seconde, mènent le Rallye de l'Acropole, 10e manche du WRC, vendredi soir, loin devant le leader du championnat, le jeune Finlandais Kalle Rovanperä, seulement 9e.

Rovanperä pointe à plus d'une minute de Loeb, conséquence de sa position d'ouvreur, et donc de balayeur en chef, toute la journée, sur des pistes en terre où l'adhérence de sa Toyota était forcément moins bonne que celle de ses rivaux partis plusieurs minutes après lui car moins bien classés au championnat.

"C'était une journée de rêve, même si nous avons eu des problèmes de freins au début de la dernière spéciale", a réagi Loubet au point stop de la dernière spéciale du jour (ES7). Il a bien entamé la journée puis profité d'une petite faute de Loeb, dans l'ES5, pour passer en tête en signant le tout premier temps scratch de sa carrière en WRC.

Le champion alsacien a ensuite laissé récidiver son cadet dans l'ES6 puis il a repris les commandes du classement général en signant le meilleur temps dans l'ES7, soit son 4e temps scratch de la journée, sur six spéciales disputées. Un peu comme à la grande époque où il régnait sans partage sur le WRC, de 2004 à 2012.

Loeb partira samedi matin, pour la 2e journée, avec seulement 1.7 seconde d'avance sur Loubet, qui pourrait être son fils, mais il aura à son tour le handicap d'ouvrir la route, et donc de balayer la piste, en tant que leader du rallye, ce qui devrait permettre à Rovanperä de refaire tout ou partie de son retard.

Loeb a remporté en début de saison le Rallye Monte-Carlo, à 48 ans, puis a participé aux rallyes du Portugal et du Kenya. C'est sa dernière pige cette année pour l'équipe britannique M-Sport, au budget inférieur à ceux de Toyota et Hyundai, qui n'a plus gagné depuis le mois de janvier

Rovanperä vise le titre

Au delà du retour anecdotique de Loeb, le principal enjeu de ce rallye est de savoir si Rovanperä va encore se rapprocher d'un premier titre mondial, à 21 ans. Le record est toujours détenu par le Britannique Colin McRae, couronné en 1995 à 27 ans, 7 mois et 25 jours.

Grâce à cinq succès cette saison, en neuf manches, Rovanperä dispose d'une belle marge de sécurité en tête du championnat: 72 points d'avance sur l'Estonien Ott Tänak (Hyundai), qui s'était imposé en Sardaigne puis vient de gagner en Finlande et en Belgique, mais n'est que 6e vendredi soir en Grèce, et 87 sur le Gallois Elfyn Evans, son coéquipier chez Toyota.

Pour être sacré dès ce week-end, Rovanperä doit disposer dimanche soir de 91 points d'avance sur son premier poursuivant, car 30 points peuvent être gagnés au maximum sur un rallye (25 points pour la victoire, 5 points pour le meilleur temps dans la Power Stage finale).

Si le fils d'Harri Rovanperä, vainqueur du rallye de Suède en 2001, gagne ce "rallye des dieux" en remportant aussi la Power Stage, comme il l'a souvent fait ces derniers mois, et si Tänak ne peut faire mieux que 5e dimanche, sans point de bonus, le Finlandais sera titré. Mais plusieurs scénarios restent possibles.

