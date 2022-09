US Open: Swiatek renverse Sabalenka et affrontera Jabeur en finale

New York (AFP) – La N.1 mondiale Iga Swiatek s'est qualifiée pour la finale de l'US Open, sa troisième d'un tournoi du Grand Chelem, en renversant 3-6, 6-1, 6-4 la Bélarusse Aryna Sabalenka (6e), jeudi à New York.

La Polonaise de 21 ans sera opposée à la Tunisienne Ons Jabeur (5e), qui a étrillé 6-1, 6-3 la Française Caroline Garcia en début de session nocturne.

Double lauréate à Roland-Garros en 2020 et en juin cette année, Swiatek confirme son statut de favorite de Flushing Meadows, même si elle devra se méfier de la Tunisienne de 28 ans, qui renoue avec ce stade d'un Majeur pour la deuxième fois d'affilée, deux mois après sa défaite à Wimbledon contre la Kazakhe Elena Rybakina.

Face à Sabalenka, qu'elle avait battue sur des scores sans appel lors des trois précédentes confrontations cette année, après une défaite en 2021, la Polonaise a cette fois plus de mal à contenir la puissance et l'envie de découdre adverse, tant et si bien qu'elle a perdu le premier set en cédant trois fois son service.

Sur quoi elle est allée faire un tour au vestiaire. Et en ressortant elle n'était plus la même joueuse. "Avant, quand j'allais aux toilettes, je pleurais. Maintenant, je réfléchis à ce que je dois faire", a-t-elle dit après-coup.

Elle a considérablement élevé son niveau de jeu dans la deuxième manche et c'est elle cette fois qui enchaîné trois breaks, pour égaliser.

"Difficile à jouer"

Sabalenka a alors su retrouver ses esprits et mieux entamé l'ultime set, jusqu'à mener 4-2. Moment où la Polonaise s'est remise à l'endroit, en agressant sa rivale sur quasiment chaque balle.

Il n'en pas fallu plus pour la faire flancher, car la Bélarusse a alors accumulé les fautes directes, ouvrant un boulevard vers la finale à Swiatek, qui ne s'est pas privée de finir en force.

"Contre Aryna, il faut beaucoup d'énergie pour la repousser. J'en ai manqué au premier set, mais je suis contente d'en avoir retrouvé ensuite", a-t-elle résumé sur le court Arthur Ashe.

La voilà à une victoire d'un deuxième sacre majeur cette année, après s'être imposée à Roland-Garros.

Un triomphe parisien qui fut le point d'orgue d'un premier semestre irrésistible au cours duquel elle a enchaîné 37 victoires d'affilée pour six trophées au bout, dont celui glané sur la terre battue de Rome où elle avait au passage battu Jabeur en finale.

Sur le ciment américain, elle s'attend à des retrouvailles compliquées face à la Tunisienne. "Elle est toujours difficile à jouer. Ce sera très physique. Elle a une très bonne main et elle est très forte sur sa ligne de fond", a-t-elle résumé.

