L1: Lorient à la chasse au podium, Paris en prédateur à Lyon

Paris (AFP) – Lorient, étonnant quatrième de Ligue 1, a l'occasion de s'inviter sur le podium vendredi (21h00) à Auxerre en ouverture de la 8e journée, marquée dimanche (20h45) par un alléchant choc OL-PSG à Lyon, où l'ogre parisien peut enfoncer un concurrent en méforme.

Qui aurait parié que les Merlus, après une saison 2021-2022 achevée à la 16e place, connaîtraient un tel renouveau ?

Porté par sa jeunesse et par les préceptes ambitieux de son entraîneur Régis Le Bris, Lorient (4e, 16 pts) reste sur trois victoires consécutives et peut même rejoindre provisoirement le duo de tête, composé du PSG et de Marseille (19 pts), en cas de succès à Auxerre vendredi soir.

Il lui faudra pour cela dompter le promu auxerrois (14e), qui avait plutôt bien débuté sa saison pour son retour en L1, dix ans après l'avoir quittée, mais vient d'enchaîner trois défaites, dont une gifle 5-0 à Rennes le week-end dernier.

Samedi (17h00), Strasbourg (17e) espère enfin lancer sa saison après sept journées sans la moindre victoire (5 nuls, 2 défaites), dont un partage des points frustrant le week-end dernier contre Clermont (0-0) au bout d'un match dominé par les Alsaciens.

L'équipe de Julien Stéphan se déplace à Montpellier (10e) qui enchaîne le bon (3 victoires) et le mauvais (4 défaites), avant un duel entre Lille (8e) et Toulouse (11e) en soirée (21h00).

Le plat de résistance est attendu dimanche avec une série d'affiches.

D'abord Marseille-Rennes (15h00) entre l'OM, auteur du meilleur début de saison de son histoire en L1 mais rattrapé par ses limites en Ligue des champions (2 défaites), et le Stade rennais, qui espère avoir trouvé la bonne carburation.

Puis Nantes-Lens (17h05), l'occasion pour les Lensois (3es, 17 pts) de poursuivre leur début de saison canon alors que les Canaris, seulement quinzièmes, ont besoin de points.

Et enfin Lyon-Paris (20h45), un des classiques de la Ligue 1 ces dernières années, qui se présente encore plus déséquilibré que d'habitude entre le PSG et son trio offensif "MNM" (Messi-Neymar-Mbappé), d'une part, et l'OL (5e, 13 pts), déjà sous pression après deux défaites de rang.

Le programme (en heure de Paris, GMT+2):

Vendredi:

(21h00) Auxerre - Lorient

Samedi:

(17h00) Montpellier - Strasbourg

(21h00) Lille - Toulouse

Dimanche:

(13h00) Reims - Monaco

(15h00) Clermont - Troyes

Nice - Angers

Marseille - Rennes

Brest - AC Ajaccio

(17h05) Nantes - Lens

(20h45) Lyon - Paris SG

