FFF: Noël Le Graët, la fin de règne crépusculaire du "Menhir" du foot français

Le président de la FFF Noël Le Graët (g) à Rotherham en Angleterre los de l'Euro féminin, le 10 juillet 2022 FRANCK FIFE AFP/Archives

4 mn

Paris (AFP) – Homme fort du football français depuis plus d'une décennie, Noël Le Graët a dirigé la Fédération avec poigne et autorité grâce à son habileté politique avant une fin de règne crépusculaire: déclarations polémiques, management contesté et comportement suspect.