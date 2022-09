C1 dames: le PSG tourné vers l'Europe, avec Bouhaddi en guide

Paris (AFP) – Objectif Ligue des champions: les féminines du Paris SG disputent leur barrage aller mercredi (20h30) contre les Suédoises du BK Häcken, avec une étiquette de favorites et le renfort de Sarah Bouhaddi, gardienne aux huit titres -un record dans la compétition.

Les Parisiennes débutent leur campagne européenne à Jean-Bouin, une semaine avant la manche retour à Göteborg, avec l'objectif de rejoindre la phase de groupes de la C1 où les attend l'Olympique lyonnais, tenant du titre directement qualifié après être remonté, fin mai, sur le trône de France.

Face aux Suédoises, le club de la capitale part favori avec sa cohorte de stars, de Grace Geyoro à Kadidiatou Diani en passant par Sakina Karchaoui, toutes buteuses samedi à Rodez (4-0) en championnat. Les deux recrues néerlandaises, Lieke Martens et Jackie Groenen, ajoutent des paillettes à l'effectif parisien.

Les regards se tourneront cependant davantage vers Bouhaddi, 35 ans, ex-gardienne historique de l'OL, qu'elle a quitté après treize années pour rejoindre, vendredi, le rival parisien en quête de temps de jeu.

Mercredi contre Häcken, la Française aux 149 sélections pourrait apparaître sur la feuille de match pour la première fois, sans forcément y être comme titulaire. La concurrence de sa compatriote Constance Picaud et de l'Australienne Lydia Williams, alignée ce week-end, ne lui garantit pas un statut de N.1.

Son expérience et son charisme compteront pourtant dans l'approche de ce premier match couperet face aux Jaunes et Noirs de Göteborg, dont le visage le plus connu est celui d'Andrine Hegerberg, soeur d'Ada, passée par Paris en 2018/2019.

Le Bayern Munich s'est lui fait doubler par Wolfsburg la saison dernière en Bundesliga et cela contraint également le club allemand, demi-finaliste de l'épreuve en 2021, à un barrage pour se hisser en phase de groupes. La première manche se joue en Espagne, mardi (19h00) contre la Real Sociedad.

Le même jour, la Juventus Turin de Pauline Peyraud-Magnin se rend au Danemark pour affronter le HB Koge (18h00). Les Anglaises d'Arsenal, avec Vivianne Miedema et Beth Mead, reçoivent l'Ajax Amsterdam (20h30).

Mercredi (18h00), le Real Madrid et sa Française Sandie Toletti se déplacent en Norvège pour défier Rosenborg.

Phase aller du deuxième tour de qualification:

Mardi:

(18h00) HB Koge (DEN) – Juventus Turin (ITA)

(19h00) Real Sociedad (ESP) – Bayern Munich (GER)

(20h30) Glasgow Rangers (SCO) – Benfica (POR)

Arsenal (ENG) – Ajax Amsterdam (NED)

Mercredi:

(15h30) Sarajevo (BIH) – Zürich (SUI)

(17h30) KuPS Kuopo (FIN) – St. Pölten (AUT)

(18h00) Vorskla-Kharkiv-2 (UKR) – Vllaznia (ALB)

Brann (NOR) – Rosengard (SWE)

Rosenborg (NOR) – Real Madrid

(18h30) Sparta Prague (CZE) – AS Rome (ITA)

(19h00) Valur (ISL) – Slavia Prague (CZE)

(20h30) Paris SG – Häcken (SWE)

