Bleus: l'appétit de Giroud, les "miettes" de Deschamps

Olivier Giroud au cours du match de l'équipe de France contre l'Autriche en Ligue des nations le 22 septembre 2022 au Stade de France à Paris Anne-Christine POUJOULAT AFP

Paris (AFP) – Et un, et deux, et trois... buts en trois matches pour Olivier Giroud en 2022 ! A bientôt 36 ans, l'inoxydable attaquant de l'AC Milan se jette sur chaque "miette" accordée en équipe de France, désireux de s'incruster au banquet du Mondial malgré la prudence de Didier Deschamps.