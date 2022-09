Cyclisme: Evenepoel accuelli en héros à Bruxelles, avant d'autres festivités

Bruxelles (AFP) – Le coureur belge Remco Evenepoel, tout juste sacré champion du monde de cyclisme sur route, a été accueilli par des centaines de supporters enthousiastes mardi à l'aéroport de Bruxelles, avant des festivités programmées dimanche et mardi prochain, selon les médias locaux.

Au son des "Merci Remco !" et des bruits de tambours, le Belge qui a décroché le titre mondial de la course en ligne dimanche à Wollongong en Australie, est apparu ému en début d'après-midi dans le hall d'arrivée de l'aéroport, accompagné du sélectionneur national Sven Vanthourenhout et de la vice-championne du monde Lotte Kopecky.

"C'est chouette de revenir comme ça en Belgique après deux mois. C'est vraiment génial, je m'attendais à quelque chose mais pas à ça", a déclaré celui qui, avant de décrocher le maillot arc-en-ciel, avait remporté le Tour d'Espagne, son premier grand Tour, il y a deux semaines.

De nouvelles célébrations sont programmées mardi pour fêter le retour du nouveau champion du monde.

Dimanche, le jeune coureur (22 ans) aura un aperçu de sa popularité en devenant citoyen d'honneur de sa ville d'origine (Schepdaal dans l'entité de Dilbeek au nord de Bruxelles) avant de rejoindre la capitale belge à vélo, accompagné par un cortège de ses supporters.

A Bruxelles, Evenepoel aura les honneurs du balcon de l'hôtel de ville sur la Grand-Place où les autorités locales attendent une foule importante pour célébrer celui qui est considéré comme un nouveau héros national.

Evenepoel portera ensuite pour la première fois son maillot arc-en-ciel en compétition, lors de Binche-Chimay-Binche mardi prochain, dernière course en Belgique de ses compatriotes, Philippe Gilbert et Iljo Keisse qui mettent un terme à leur carrière cette saison.

Remco Evenepoel n'en aura pas fini avec les festivités puisqu'il se mariera cet automne avec sa fiancée, Oumi.

