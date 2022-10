Cyclisme/Tour de Croatie: Vingegaard monte en puissance avant le Tour de Lombardie

Osijek (Croatie) (AFP) – À une semaine du Tour de Lombardie, Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) a confirmé sa montée en puissance samedi en s'adjugeant la 5e étape du Tour de Croatie, sa deuxième en trois jours, et s'est emparé du maillot de leader.

De retour en compétition cette semaine après sa victoire au Tour de France en juillet, le Danois a profité des passages à plus de 10% d'une rue pavée de Labin (sud), pour placer une offensive décisive et rattraper le Français Pierre Rolland à 150 mètres de l'arrivée, puis devancer le Britannique Oscar Onley et le Slovène Matej Mohoric.

Grâce à ce succès, le grimpeur de la Jumbo-Visma, prend la tête du classement général devant Mahoric (+ 8 sec) et Onley (+ 8 sec), à la veille de l'ultime étape à Zagreb.

Ces deux victoires sont de nature à rassurer Vingegaard à une semaine du Tour de Lombardie (8 octobre), le dernier Monument du calendrier, pour lequel il a déjà affiché ses ambitions en le considérant comme son "objectif" de la fin de saison.

Depuis le 24 juillet et son triomphe sur les Champs-Elysées, Vingegaard n'avait participé à aucune course professionnelle, renonçant même au Tour du Danemark sur ses terres et aux Championnats du monde en Australie.

Mi-août, son directeur sportif Frans Maassen avait reconnu que Vingegaard avait traversé "des moments difficiles" après le Tour, son premier succès dans un grand tour à 25 ans.

Dimanche, la dernière étape, longue de 158 kilomètres, reliera Sveta Nedelja à Zagreb.

