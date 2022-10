Mondial féminin de basket: les Américaines réalisent la passe de quatre

La joueuse américaine A'Ja Wilson (en rouge) entourée d'adversaires chinoises en finale du Mondial de basket le 1er octobre à Sydney WILLIAM WEST AFP

2 mn

Sydney (AFP) – Et de quatre! Les Américaines ont pulvérisé la Chine samedi à Sydney (83-61) pour s'adjuger un quatrième titre mondial de suite et s'installer encore un peu plus haut et plus seules au sommet du basket.