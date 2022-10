Espagne: le Real accroché par Osasuna malgré le retour de Benzema, le Barça nouveau leader

Madrid (AFP) – Le Real Madrid, malgré le retour de Karim Benzema, a perdu ses deux premiers points de la saison, accroché à domicile par Osasuna (1-1) et permettant au FC Barcelone de prendre la tête de la Liga à la différence de buts à l'issue de la 7e journée.

Face à une formation basque qui n'a jamais fermé le jeu et a joué crânement sa chance, le Real a ouvert la marque par Vinicius, sur un centre rentrant mal négocié par le gardien d'Osasuna Sergio Herrera (42e).

Mais contre tout attente, le club navarrais a égalisé à la 50e minute par Kike Garcia, d'une superbe tête retournée qui a lobé le gardien ukrainien du Real, Andriy Lunin, titulaire en l'absence de Thibaut Courtois, blessé.

Karim Benzema, de retour à la compétition après sa blessure à la cuisse droite début septembre en Ligue des champions, a raté le but de la victoire en expédiant un penalty sur la barre transversale (79e). Un penalty qui avait été sifflé après visionnage de la VAR pour une faute sur le capitaine français de David Garcia, exclu sur l'action.

Avec ce précieux point arraché de haute lutte, Osasuna progresse de la huitième à la sixième place.

Avec ces deux précieux points perdus par le Real, le Barça se retrouve pour la première fois seul en tête de la Liga, à la faveur d'une meilleure différence de buts (+18 contre +11). Les deux équipes de tête comptent chacune six victoires et un nul depuis le début de la saison. Barcelone avait été accroché chez lui par le Rayo Vallecano (0-0) lors de la première journée. Samedi, il s'est imposé sans briller à Majorque (1-0), grâce à un nouveau but de Robert Lewandowski, son neuvième de la saison en championnat.

Barcelone et le Real comptent trois points d'avance sur l'Athletic Bilbao (3e), facile vainqueur d'Almeria (4-0) vendredi en ouverture de la journée.

Courage et solidarité

Dimanche au Santiago-Bernabeu, où le coup d'envoi a été donné par une des anciennes gloires de la Maison Blanche, Amancio (82 ans), le Real et son onze de départ très "international" (trois Français, deux Allemands, deux Brésiliens, deux Espagnols, un Autrichien et un Ukrainien) partait très largement favori, et aurait certes mérité de l'emporter sur l'ensemble de la rencontre.

Mais le courage et la solidarité des Basques leur a permis de mettre toutes les tentatives madrilènes en échec, hormis sur le but de Vinicius sur lequel le gardien d'Osasuna ne semble pas exempt de tout reproche.

Rodrygo (61e) sur un tir trop enlevé, ou encore Mariano Diaz, d'une tête de peu au-dessus (90+2), ont chacun à leur tour failli marquer le but de la victoire pour Madrid, mais rien n'y a fait.

Le Real tentera de remporter mercredi sa dixième victoire (en onze matches) de la saison toutes compétitions confondues à l'occasion de la réception du Shakhtar Donetsk en Ligue des champions.

