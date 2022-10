WRC: Kalle Rovanperä, ou le panache du très jeune roi des rallyes

Le Finlandais Kalle Rovanpera (d.) et son copilote Jonne Halttunen (g.) célèbrent leur victoire au championnat du monde sur le podium du Rallye de Nouvelle-Zélande, à Jacks Ridge, dans la banlieue d'Auckland, le 2 octobre 2022 John COWPLAND AFP

4 mn

Paris (AFP) – Devenu dimanche, à 22 ans et un jour, le plus jeune champion du monde des rallyes, le Finlandais Kalle Rovanperä, imperturbable et implacable, a battu en Nouvelle-Zélande, avec beaucoup de panache, de nouveaux records de précocité.